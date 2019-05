Lamar Jessica Iskandar, Richard Kyle Pria Paling Beruntung di Dunia

jpnn.com, JAKARTA - Aktor Richard Kyle baru saja melamar kekasihnya, Jessica Iskandar, di Amerika Serikat.

Momen bahagia tersebut kini menjadi perbincangan publik setelah foto lamaran mereka beredar di media sosial.

Jessica dan Richard lantas memberi klarifikasi lewat akun media sosial Instagram masing-masing.

Richard mengunggah foto Jessica dengan cincin berlian melingkar di jari manis. Cincin itu merupakan tanda dirinya melamar sang kekasih.

"She said yes. Saya pria paling beruntung di dunia! Saya ingin mengucapkan terima kasih pada keluarga kami yang selalu memberikan dukungan untuk kami" ujar Richard, Jumat (3/5).

Sementara itu, Jessica membagikan dua video yang memperlihatkan momen lamaran mereka.

Dia dan Richard tampak berada di pinggir pantai Baker, San Francisco, California. Dalam momen itu juga ada anak Jessica Iskandar, yakni El Barack.