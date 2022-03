2 Isu Prioritas Ketenagakerjaan Dibahas di Pertemuan Pertama Employment Working Group G20

jpnn.com, JAKARTA - Pertemuan pertama kelompok kerja bidang ketenagakerjaan (The 1st Employment Working Group atau EWG) akan dilaksanakan secara virtual pada 8-10 Maret.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyebutkan ada dua isu prioritas yang akan dibahas dalam pertemuan tersebut.

Pertama, inclusive labour market and affirmative decent jobs for persons with disabilities (pasar tenaga kerja inklusif dan pekerjaan yang layak untuk penyandang disabilitas).

Menurut Menaker, isu tentang pasar tenaga kerja inklusif dan pekerjaan yang layak bagi penyandang disabilitas sangat menarik dibahas.

"Isu ini sangat mendesak untuk segera kita tangani bersama, terlebih setelah kita memasuki masa pandemi Covid-19,” kata Menaker Ida Fauziyah melalui keterangan tertulis, Senin (7/3).

Isu prioritas kedua yang akan dibahas, yaitu human capacity development for sustainable growth of productivity (pengembangan kapasitas SDM untuk pertumbuhan produktivitas yang berkelanjutan).

Baca Juga: Menaker Ida Fauziyah Ajak IPPNU Ikut Memajukan Kualitas SDM di Era Digital

“Melalui isu kedua ini, kami akan mendorong dan merumuskan kebijakan bersama yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat luas atau komunitas dalam mengembangkan SDM melalui pelatihan, khususnya di wilayah ekonomi pedesaan,” ujarnya.

Menaker Ida menambahkan Forum G20 bidang ketenagakerjaan mengusung tema utama, yaitu improving the employment condition to recover together atau meningkatkan kondisi kerja untuk pulih bersama.