2 Kali Positif dan Dituding Setting-an, Boy William: Covid Sucks Man!

jpnn.com, JAKARTA - Presenter Boy William mengumumkan dirinya kembali terpapar Covid-19.

Ini merupakan kali kedua setelah sebelumnya Boy William sempat terpapar Covid-19 pada 2021 lalu.

“So guys, i got Covid again,” tulis Boy William lewat akunnya di Instagram.

Kabar dari Boy William ini mengundang banyak simpati. Tidak hanya dari sahabat, penggemar, tapi juga netizen.

Bahkan, ada yang justru mencibir hingga menudingnya melakukan rekayasa, untuk keperluan endorse.

Tudingan tersebut membuat Boy William geram dan tak habis pikir. Pria 30 tahun ini lantas meluapkan kekesalannya lewat Instagram Stories-nya.

“Kenapa beberapa pada mikir gue kena Covid itu setting-an? For endorsements? Lol, i wish it was set up for endorsement. Covid sucks man but onfortunately, i got infected again. Everybody stay safe!,” tulis Boy William.(chi/jpnn)



