Boy William Kembali Terpapar Positif Covid-19, Mohon Doanya!

jpnn.com, JAKARTA - Presenter sekaligus YouTuber Boy William mengumumkan bahwa dirinya kembali terpapar Covid-19.

Kabar itu diungkapkan Boy William melalui unggahan di akun miliknya di Instagram.

Dari unggahan foto tersebut, Boy William yang mengenakan masker sedang mendapatkan penindakan dari tim medis.

"So guys, i got covid again (Jadi, semuanya gue kena covid lagi), " tulis Boy sebagai keterangan foto.

Dia dia juga menyinggung varian omicron yang sedang meningkat di Indonesia belakangan ini.

"Omicron lagi ramai nih," ujarnya.

Kendati demikian, belum diketahui pria berusia 30 tahun itu terpapar varian Omicron atau bukan.

Pria yang memiliki nama asli William Hartanto itu mengimbau agar masyarakat tetap menjaga protokol kesehatan agar terhindar dari virus Covid-19.