2 Pemain PSG Positif Tertulari Virus Corona

jpnn.com, PARIS - Dua pilar Paris Saint Germain dinyatakan positif COVID-19 sehingga harus dikarantina.

Pihak klub mengumumkan hal tersebut, Selasa (1/9), tanpa mengungkapkan identitas kedua pemain.

Namun, media di Prancis menduga dua pemain asal Argentina, yakni Angel Di Maria dan Leandro Paredes, telah mempersingkat masa liburan mereka di Ibiza setelah terpapar virus corona baru.

"Dua pemain Paris Saint-Germain diduga terinfeksi COVID-19," kata PSG seperti dikutip Reuters, Selasa.

Two Paris Saint-Germain players are suspected of being infected with Covid-19.



The state of their health is very reassuring.



They have already been subjected to the appropriate health protocols. — Paris Saint-Germain (@PSG_English) August 31, 2020