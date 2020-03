2 WNI Positif Corona, Ernest Prakasa Ingatkan Hal ini

jpnn.com, JAKARTA - Ernest Prakasa ikut memberikan respons terkait kabar dua orang WNI yang dinyatakan positif corona.

Bapak dua anak ini mengingatkan supaya selalu menjaga kebersihan dan kesehatan.

Menurut Ernest, hal mudah yang saat ini bisa kita lakukan untuk meminimalisir penyebaran wabah corona yakni mencuci tangan dengan sabun.

“Resmi ya guys (pengumuman). Ingat, rajin cuci tangan pakai sabun dan jangan sentuh wajah terutama mata mulut dan hidung. Stay clean. That’s the very least we dan do,” cuit Ernest lewat akun Twitter miliknya, Senin (2/3).

Komika ini juga me-retweet cara-cara terbaik menjaga diri dari virus corona, yaitu tahapan mencuci tangan yang baik.

Langkah pertama adalah membasahi tangan, beri sabun lalu usap ke seluruh tangan termasuk sudut jari, gosok-gosok selama 20 detik lalu bilas dan keringkan menyeluruh.(chi/jpnn)