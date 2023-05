20 Semifinalis Malaysia Masters 2023, Ranking & Head to Head

jpnn.com - KUALA LUMPUR - Indonesia menyisakan tiga wakilnya di semifinal Malaysia Masters 2023, ajang BWF World Tour Super 500 (kategori III).

Pada nomor paling bergengsi, yakni tunggal putra, Indonesia masih punya Christian Adinata.

Gregoria Mariska Tunjung menjadi harapan Merah Putih di tunggal putri dan Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin di nomor ganda putra.

Dari 20 slot di Top 4 Malaysia Masters 2023, Korea punya empat wakil, kemudian Indonesia, China, dan Jepang masing-masing tiga.

Tuan rumah hanya menyisakan dua wakil, sama dengan India dan Thailand. Taiwan punya satu wakil.

Semifinal Malaysia Masters 2023 di Axiata Arena, Kuala Lumpur, Sabtu (27/5) akan dimulai pukul 12.00 WIB. (bwf/jpnn)

Semifinalis Malaysia Masters 2023:

Tunggal Putra

Christian Adinata (Indonesia) vs Prannoy HS (India)

Ranking: 57 vs 9

Head to Head: 0-0

Lin Chun Yi (Taiwan) vs Weng Hong Yang (China)

Ranking: 24 vs 34

Head to Head: 1-0