2021, Melaney Ricardo Berharap tak ada Lagi Hidung dan Mulut yang Dicolok-colok

jpnn.com, JAKARTA - Melaney Ricardo kini rutin menjalani swab test pascadinyatakan positif Covid-19. Istri Tyson Lynch ini merasa bersyukur hasil swabnya negatif.

Seperti diketahui, Melaney terpapar virus corona pada awal Oktober 2020.

“Aku baru terima hasil swab aku negatif lagi. Puji Tuhan,” ujar Melaney, Rabu (2/12).

Karena itu Melaney berharap pada 2021 nanti pandemi bisa berakhir, dengan begitu dirinya tak perlu lagi menjalani swab test.

“Dear God, semoga 2021 tidak ada lagi Covid-19, sehingga tidak ada lagi hidung dan mulut dicolok-colok (swab). Tidak ada lagi face shield yang suka bikin refleksi di kamera. Tidak ada lagi masker yang bikin susah ngenalin wajah orang! Karena cuma terlihat mata doang, tidak ada lagi physical distancing,” lanjut Melaney.

Sebab, kata Melaney dirinya lebih menyukai salaman dengan orang dan memeluk para temannya, kebiasaan yang harus dilupakan selama Covid-19.

Dia juga berharap tidak ada lagi ketakutan keluar rumah atau orang yang curiga dengan orang lain gegara Covid.

“No more semprot-semprot sana sini ma disinfectant! No more handsanitizer tiap saat! Saking keseringan kulit tangan gue kayaknya suka kering,” ungkapnya.