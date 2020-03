26 Menit! PraMel Tembus 16 Besar All England 2020

jpnn.com, BIRMINGHAM - Praveen Jordan/Melati Daeva Oktavianti PraMel menjadi wakil pertama dari Indonesia yang tembus 16 Besar All England 2020.

Ganda campuran peringkat lima dunia itu lolos ke babak kedua setelah mengalahkan pasangan Taiwan Wang Chi Lin/Cheng Chi Ya di Arena Birmingham, Birmingham, Rabu (11/3) sore WIB.

PraMel menang straight game 21-9, 21-18 hanya dalam durasi 26 menit (statistik BWF).

PraMel melanjutkan dominasinya atas ganda peringkat 24 dunia itu. Dari empat pertemuan, PraMel selalu menang.

15 - Praveen Jordan/Melati Daeva Oktavianti have now won 15 of their last 17 matches in Europe. Favourite.#YAE20 #PejuangAllEngland2020 — Badminton Talk (@BadmintonTalk) March 11, 2020