2Wheelers Akan Boyong Motor Langka ke Indonesia, Hanya 88 Unit di Dunia

jpnn.com, JAKARTA - 2Wheelers, divisi roda dua premium dari Glamour Auto Boutique, bakal membawa sepeda motor langka ke pasar Indonesia.

Motor yang dimaksud ialah superbike hasil kerja sama Aston Martin dengan Bough Superior, AMB 001 Pro.

Superbike yang dibuat terbatas sebanyak 88 unit di dunia itu segera melengkapi koleksi item 2Wheelers.

Sebelumnya, 2Wheelers sudah membawa Aston Martin AMB 001 ke tanah air.

"Saat ini kami sudah punya Aston Martin AMB 001 sebanyak tiga unit. Maret nanti saya akan bawa lagi satu unit AMB 001 Pro yang paling baru," ungkap bos Glamour Auto Boutique dan 2Wheelers, Jimmy Budhijanto di Jakarta.

Aston Martin AMB 001 Pro pertama kali dirilis di EICMA 2022, Milan.

"AMB 001 itu diproduksi sebanyak 160 unit sedangkan AMB 001 Pro itu cuma 88 unit dan 2Wheelers sudah dapat satu," imbuh dia.

Soal harga, 2Wheelers by Glamour Auto Boutique membanderol Aston Martin AMB 001 dengan kisaran harga Rp 3 miliar off the road, sedangkan versi 001 Pro tentu lebih mahal.