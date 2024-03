3 Brand Kecantikan Hadirkan Dreamscape, Paula Verhoeven Beri Pujian

jpnn.com, JAKARTA - Tiga brand kecantikan asal Indonesia, Make Over, Instaperfect, dan Tavi menggandeng Haluu World, experiential creator untuk menggelar sebuah experiential event bertajuk Dreamscape di The Forum, Lippo Mall Puri, Jakarta.

Event yang berlangsung mulai dari tanggal 8 Maret hingga 5 Mei 2024 itu menawarkan pengalaman tidak terlupakan bagi para pengunjung yang mencintai dunia skincare dan make up.

Dengan tema Dreamscape, pengunjung akan diajak menjelajahi dunia mimpi sehingga bisa rehat sejenak dari kesibukan di dunia yang penuh dengan fana.

Dreamscape menawarkan sebuah pengalaman baru yang sangat unik dengan beragam instalasi seni modern yang mewakili jati diri tiap brand.

Memasuki deretan ruangan pertama, para pengunjung disambut rangkaian ruangan Instaperfect, House of Remarkable Reflection dan Remarkable Sunset: Peace at Dusk.

Kedua ruangan tersebut mengajak hadirin untuk merefleksikan diri dalam kesunyian dan mensyukuri keberkahan hidup, sambil menikmati kedamaian dalam diri sendiri atau bersama dengan orang-orang terdekat.

Selanjutnya pengunjung melangkah masuk ke dalam dunia Tavi yang ada deretan ruangan True Science, World of Creativity and Sharks Live Matter, dan merepresentasikan 3 Tavi value: science, creativity, planet.

Ketiga ruangan itu ingin berbicara kepada para pengunjung tentang pentingnya hidup dengan kreatifitas tinggi dan serta inovasi yang selalu didasari dengan ilmu pengetahuan tanpa merusak keseimbangan alam yang ada.