3 Day Headache, Noahfinnce Bicara Soal Kelelahan Hingga Migrain

jpnn.com, INGGRIS - Musisi pop-punk asal Inggris, Noahfinnce meluncurkan single berjudul '3 Day Headache' pada awal 2024 ini.

Berbeda dengan karya sebelumnya, lagu yang terinspirasi dari pengalaman migren pertamanya itu secara sound menunjukkan sisi musik pop Noah yang belum pernah diperdengarkan.

Selain itu, 3 Day Headache juga merupakan single terakhir menuju album perdana Noahfinnce, Growing Up On The Internet.

Noah menjelaskan bahwa 3 Day Headache merupakan lagu tentang merasa kelelahan yang menyebabkan migrain kepada diri sendiri.

"Pada kehidupanku sendiri, aku selalu merasa ada dalam siklus yang terus berulang dari mulai merasa kelelahan, lalu datang fase breakdown, lalu akhirnya kembali menemukan diri sendiri," kata Noahfinnce, Selasa (9/1).

"Proses ini terus terjadi sepanjang hidupku tumbuh dewasa, dan pastinya akan terus datang. Jadi ya sudah menerima hal tersebut akhirnya terlintas di benak pikirku, kenapa tidak aku ubah hal ini menjadi sebuah lagu yang menyenangkan saja?" imbuh pemilik nama asli Noah Finn Adams.

Album perdana dari Noahfinnce yang sudah lama dinantikan Growing Up On The Internet itu mengambil berbagai macam inspirasi mulai dari My Chemical Romance, Bring Me The Horizon, 100 gecs, KeSha, sampai The Prodigy.

Pada album terbaru, Noah juga banyak berkolaborasi dengan musisi lain, seperti Danny Jones dan Dougie Poynter dari McFly, STEFAN, Julia Sykes, LAWRENT, Thomas Mitchener, dan lainnya.