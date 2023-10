Neck Deep Umumkan Album ke-5 dan Rilis Lagu Baru

jpnn.com, INGGRIS - Band rock asal Inggris, Neck Deep akhirnya mengumumkan judul dan jadwal peluncuran album terbaru.

Neck Deep akan merilis album self-titled berjudul 'Neck Deep' pada 19 Januari 2024 melalui Hopeless Records.

"Kami sangat tidak sabar untuk mengumumkan album self-made, self-titled ini," kata Ben Barlow, vokalis Neck Deep, Selasa (3/10).

Menurut Ben Barlow, album tersebut bakal membawa Neck Deep ke masa awal berkarya.

"Kembali ke bagaimana kami memulai Neck Deep, kami menggarap album ini sendiri di warehouse kami yang terletak di Wales Utara, dengan Seb yang memimpin dan personel lainnya berada di belakang, semua ini seperti kembali ke bagaimana kami menggarap lagu-lagu pertama," sambungnya.

Bersamaan dengan pengumuman album, Neck Deep juga merilis sebuah single baru berjudul It Won’t Be Like This Forever.

Ben Barlow menyebut It Won’t Be Like This Forever ditulis dan digarap dengan sangat mudah, semua datang secara alami.

Personel Neck Deep menulis bagian chorus pada lagu itu saat membuat lagu lain hingga menjadi lagu favorit pada album baru.