Awali 2024, Neck Deep Lepas Album Baru

jpnn.com, INGGRIS - Band rock asal Inggris, Neck Deep akhirnya merilis album terbaru yang bertajuk self-titled pada awal 2024 ini.

Album Neck Deep yang sudah lama dinantikan tersebut dirilis melalui Hopeless Records.

Neck Deep mengeklaim album baru itu mencakup segala hal yang telah diraih selama karier, namun sebelas kali lebih baik.

Grup beranggotakan Ben Barlow (vokal), Matt West (gitar), Sam Bowden (gitar), dan Seb Barlow (bass) itu menyuguhkan lagu yang bombastis seperti Dumbstruck Dumbf**k dan Sort Yourself Out yang berintensitas tinggi, hingga lagu serba puitis seperti They Don't Mean To *But They Do.

Lagu-lagu yang terdapat dalam album Neck Deep mewakilkan segala macam hal di kehidupan, termasuk Take Me With You yang menggambarkan kemungkinan terjadinya invasi alien di bumi.

"Kami bekerja keras untuk membuat album ini, namun selama proses penggarapan kami tetap setia dan jujur kepada diri sendiri. Pada akhirnya membuat album bisa mencerminkan diri kami yang sebenarnya bahkan sampai yang paling mendasar," kata vokalis Neck Deep, Ben Barlow, Senin (22/1).

Neck Deep tidak sabar melihat respons semua orang yang mendengarkan dan merasakan album baru tersebut.

"Pastinya kami juga tidak sabar untuk bisa mendengarkan lagu-lagu ini dinyanyikan kembali saat kami pergi tur sepanjang tahun ini," lanjutnya.