Menjelang Tahun Baru, Rasyiqa Rilis Lagu 'Waiting on Fireworks'

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Rasyiqa merilis lagu terbaru yang berjudul 'Waiting on Fireworks' menjelang pergantian tahun baru.

Lagu tersebut berbeda dibanding beberapa single dirinya sebelumnya seperti 2:15 (Steph's Song) dan A Song For Someone Else yang kental nuansa pop rock.

Pada lagu Waiting on Fireworks, Rasyiqa sedikit beralih memberi sajian pop folk yang sederhana dan memikat.

Meski awalnya tidak diniatkan untuk menjadi sebuah single, Waiting on Fireworks merupakan track penutup pada album perdana yang bakal dirilis tahun depan.

"Rasanya kalau aku tidak merilis Waiting on Fireworks sebagai single tahun ini itu, ada rasa bersalah. Aku sudah melalui rasa marah dan melankolis patah hatiku dan kini aku sudah moved on, emosi ini yang diwakilkan jelas oleh lagu tersebut," kata Rasyiqa, Senin (18/12).

"Merilis lagu ini dalam singkatnya adalah juga menunjukkan personal growth ku bukan hanya sebagai musisi tetapi juga sebagai seseorang yang akhirnya menyadari bahwa dunia itu bisa dinikmati dan dijalani sendiri juga tanpa bergantung kepada orang yang kita sukai," sambungnya.

Pada lagu Waiting on Fireworks, Rasyiqa menyematkan beberapa penggalan lirik dari lagu-lagu sebelumnya seperti Reckless, Get Up (Get Out), dan I've Had Enough

Sebab, ketiga lagu tersebut sangat penting sebagai inspirasi menulis dan merilis lagu baru yang kini diluncurkan.