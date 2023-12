Chilli Beans Persembahkan Album Kedua, Welcome To My Castle

jpnn.com, JEPANG - Band rock alternatif asal Jepang, Chilli Beans akhirnya merilis album terbaru yang berjudul 'Welcome To My Castle'.

Album berisi 13 materi tersebut menjadi album kedua bagi grup yang beranggotakan tiga perempuan yakni Moto (vokal), Maika (bass dan vokal), dan Lily (gitar dan vokal) itu

Welcome To My Castle merupakan kumpulan perjalanan musikal Chilli Beans yang mengeksplorasi batas-batas imajinasi dan kreativitas secara keseluruhan.

Setiap lagu yang dihadirkan pada album itu dapat membawa pendengar ke dunia yang berbeda-beda.

Masing-masing lagu bisa membangkitkan rasa ingin tahu dan rasa ingin berpetualang.

Melalui perpaduan unik antara lagu pop yang catchy dan garage rock, Chilli Beans menciptakan lanskap sonik yang bersifat dinamis dan juga penuh euforia.

"Ini adalah album konsep yang mengundang semua orang ke istana Chilli Beans. Kami akan sangat senang jika kalian bisa menikmati berbagai dunia yang telah kami ciptakan melalui musik, dari awal hingga akhir," ungkap Chilli Beans.

Dibentuk pada 2019, Chilli Beans telah menciptakan suara khas yang telah mencuri hati jutaan penggemar di seluruh dunia.