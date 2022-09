Rasyiqa Merilis I’ve Had Enough, Ini Cerita di Balik Lagunya

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Rasyiqa meluncurkan single terbarunya yang berjudul I’ve Had Enough.

Lagu tersebut merupakan single ketiga dari dirinya setelah sebelumnya merilis Reckless dan Get Up (Get Out!).

Rasyiqa mengatakan bahwa I’ve Had Enough masih mengusung nuansa pop-rock dengan sedikit balutan punk di lagunya.

Menurutnya, lagu tersebut bercerita tentang bagaimana dirinya merasa cukup dengan dirinya yang sekarang tanpa harus menghabiskan waktu untuk orang yang dikagumi.

"Kadang, kalau sudah suka sama orang, kita bisa banget melakukan hal bodoh atau meluangkan waktu terlalu banyak, sampai lupa kalau enggak semuanya harus kita akomodir untuk menyenangkan orang itu," kata Rasyiqa, Kamis (29/9).

Dalam menggarap lagu I’ve Had Enough, Rasyiqa dibantu oleh sejumlah pihak.

Lagu tersebut diproduseri kembali oleh Heston Prasetyo, salah satu personel grup musik Vintonic.

Heston juga merupakan produser di balik single sebelumnya yakni Get Up (Get Out!).