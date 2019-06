3 Hari Lagi! Piala Dunia Wanita 2019

jpnn.com, PARIS - The 2019 FIFA Women's World Cup atau Piala Dunia Wanita 2019 akan dibuka tiga hari lagi. Duel pembuka menghadirkan tuan rumah Prancis melawan Korea Selatan di Parc des Princes, Paris, Sabtu (8/6) mulai pukul 02.00 WIB. Prancis dan Korsel tergabung di Grup A bersama Norwegia dan Nigeria.

Dalam Piala Dunia Wanita FIFA edisi ke-8 ini, terdapat 24 negara peserta dari enam konfederasi (lima negara dari AFC, tiga dari CAF, tiga dari Concacaf, tiga dari Conmebol, satu dari OFC dan sembilan dari UEFA).

