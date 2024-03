3 Manfaat Air Rebusan Daun Pepaya, Bantu Obati Penyakit Mematikan Ini

jpnn.com, JAKARTA - DAUN pepaya merupakan salah satu sayuran yang memiliki rasa pahit.

Anda juga bisa mendapatkan manfaat sehat daun pepaya dengan mengonsumsinya dalam bentuk air rebusan.

Namun, di balik rasa pahitnya tersebut, air rebusan daun pepaya mengandung beberapa senyawa aktif yang memiliki efek yang baik bagi tubuh.

Air rebusan daun pepaya memiliki kandungan gizi yang cukup beragam diantaranya vitamin A 18250 SI, vitamin B1 0,15 miligram per 100 gram, vitamin C 140 miligram per 100 gram daun pepaya, dan beberapa kandungan lainnya.

Daun pepaya mengandung zat papain yang tinggi justru bersifat stomakik, yaitu bisa meningkatkan nafsu makan.

Selain itu, ada beberapa khasiat lainnya yang bermanfaat untuk kesehatan.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Menyehatkan kulit

Kandungan vitamin A, E, dan C pada daun pepaya ternyata lebih tinggi ketimbang buahnya.