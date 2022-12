3 Manfaat Buah Naga, Turunkan Risiko Anda Terserang Penyakit Ini

jpnn.com, JAKARTA - APAKAH Anda suka mengonsumsi buah? Ada berbagai buah sehat dan lezat yang bisa Anda konsumsi.

Mulai dari apel, buah naga, semangka, melon, nanas, pepaya, rambutan, manggis, mangga, stroberi, dan lainnya.

Menurut studi penelitian di World Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences, buah naga kaya akan vitamin C, vitamin A, vitamin B1, vitamin B12, vitamin E dan mengandung jumlah kalium, magnesium, seng yang baik dan fosfor.

Buah ini juga memiliki kalsium, tembaga dan zat besi dalam jumlah yang lebih kecil.

Buah naga juga kaya akan senyawa tanaman bermanfaat seperti polifenol, flavonoid, karotenoid, betaksantin dan betacyanins.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Meningkatkan imunitas

Kehadiran vitamin C dan flavonoid dalam buah naga bisa memperkuat sistem imun dan menghindarkan tubuh dari infeksi berbahaya.

Karena vitamin C adalah antioksidan yang larut dalam air, maka manfaat buah naga bisa membantu melindungi tubuh dari efek berbahaya radikal bebas.