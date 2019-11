4 Juara Bertahan Tembus Semifinal Fuzhou China Open 2019

jpnn.com, FUZHOU - Tunggal putri Tiongkok Chen Yu Fei menjadi petahana keempat yang memastikan diri lolos ke semifinal Fuzhou China Open 2019.

Chen tembus ke 4 Besar setelah menaklukkan Ratchanok Intanon (Thailand) 21-15, 21-13 dalam pertandingan di Haixia Olympic Sports Center, Fuzhou, Jumat (8/11) malam WIB.

Duel antara peringkat tiga dunia (Chen) melawan lima itu berlangsung selama 37 menit (statistik BWF).

Di semifinal besok, Chen Yu Fei akan berhadapan dengan pemain Kanada Michelle Li. Sementara satu semifinal lainnya di nomor tunggal putri akan mempertemukan Tai Tzu Ying (Taiwan) vs Nozomi Okuhara (Jepang).

