Pukul 2 Bule Jerman, Minions Tembus Semifinal Fuzhou China Open 2019

jpnn.com, FUZHOU - Marcus Fernaldi/Kevin Sanjaya alias Minions menjadi ganda putra pertama yang lolos ke semifinal Fuzhou China Open 2019.

Dalam laga perempat final di Haixia Olympic Sports Center, Fuzhou, Jumat (8/11) siang WIB, Minions menang atas dua bule Jerman Mark Lamsfuss/Marvin Seidel 21-14, 21-19.

Minions butuh waktu 29 menit (statistik BWF) mengalahkan ganda peringkat 18 dunia tersebut. Kemenangan ini membuat rekor head to head Minions melawan Lamsfuss/Seidel menjadi 5-0.

Di semifinal besok, Minions yang menyandang status juara bertahan, akan berhadapan dengan pemenang duel Li Jun Hui/Liu Yu Chen (Tiongkok) vs Satwiksairaj Rankireddy/Chiraq Shetty (India).

Highlights | Top seeds ???????? Zheng and Huang march into the semifinals with a convincing display ????#HSBCBWFbadminton #HSBCRacetoGuangzhou pic.twitter.com/PYo5xdS0de — BWF (@bwfmedia) November 8, 2019