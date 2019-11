Tampak Lelah, Daddies Angkat Koper dari Fuzhou China Open 2019

jpnn.com, FUZHOU - Perjuangan Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan alias Daddies di Fuzhou China Open 2019 terhenti di perempat final.

Daddies takluk dari ganda Malaysia Aaron Chia/Soh Woi Yik dalam pertandingan di Haixia Olympic Sports Center, Fuzhou, Jumat (8/11) siang WIB.

Ganda peringkat dua dunia asal Indonesia itu kalah 13-21, 20-22 dalam laga berdurasi 26 menit (statistik BWF).

Daddies yang di 16 Besar kemarin harus melakoni laga melelahkan melawan ganda Tiongkok Ou Xuan Yi/Zhang Nan 11-21, 21-18, 30-29, di perempat final hari ini tampak lelah, tak berdaya dan terlihat kurang fokus.

