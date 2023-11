4 Masalah Lingkungan Ini Perlu Perhatian Capres dan Cawapres

jpnn.com, JAKARTA - Centre for Strategic and International Studies (CSIS) melihat ada empat permasalahan lingkungan yang perlu mendapat perhatian calon presiden dan calon wakil presiden 2024.

Keempat masalah tersebut adalah kurangnya pemahaman dari pengambil kebijakan terkait substansi isu lingkungan, iklim, dan ketahanan air.

Kemudian, kurangnya komitmen dan dukungan politik. Lalu, kurangnya koordinasi dua arah antara pemerintah pusat dan daerah.

Selanjutnya, kurang kesadaran dan pemahaman masyarakat terkait pentingnya isu lingkungan.

"Kita menghadapi empat problem utama dalam mengatasi isu lingkungan ke depan, utamanya lack of substance, lack of political support/direction, lack of policy coordination, dan lack of awareness," ujar Yose Rizal Damuri, Direktur Eksekutif CSIS dalam keterangannya, Rabu (15/11).

Menurut Yose, hal tersebut penting jadi perhatian capres dan cawapres karena selain dampaknya sudah dirasakan, di tingkat global sudah banyak inisiatif untuk melakukan mitigasi iklim.

"Hal ini menentukan posisi dan peran Indonesia, di tingkat internasional ke depannya," tutur Yose Rizal Damuri.

Dia menambahkan untuk menyelesaikan masalah lingkungan ke depan perlu adanya langkah kolaboratif ke depan terutama dari partai politik.