Penguatan Isu Lingkungan Mengemuka Dalam Pertemuan Ketiga EDM CSWG & JECMM di Bali

jpnn.com, BALI - Rangkaian kegiatan The 3rd Environment Deputies Meeting and Climate Sustainability Working Group (3rd EDM-CSWG) Presidensi G20 Indonesia ditutup dengan Joint Environment and Climate Ministerial Meeting (JECMM) yang digelar pada 31 Agustus 2022 lalu di Bali dipimpin oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya.

Sebelumnya pertemuan The 3rd EDM CSWG telah berlangsung selama dua hari yaitu 29-30 Agustus 2022.

Pertemuan 3rd EDM-CSWG dihadiri oleh seluruhnya 211 delegasi telah terdaftar, 172 delegasi secara luring dan 39 delegasi daring terdiri dari negara anggota G20, negara undangan, serta perwakilan dari Organisasi Internasional sebagai observer.

Pertemuan JECMM dihadiri oleh 362 delegasi telah terdaftar, 330 Delegasi secara luring dan 32 Delegasi daring. Pertemuan ini akan dihadiri oleh Menteri 17 orang, Wakil Menteri 11 orang, dan Ketua Organisasi Internasional 1 orang.

Pembahasan dalam sidang 3rd EDM-CSWG terdapat 3 isu prioritas di dalam pembahasan ini, yaitu: (1) pemulihan lingkungan yang lebih berkelanjutan, (2) peningkatan aksi berbasis daratan dan lautan dalam perlindungan lingkungan hidup dan tujuan pengendalian iklim, dan (3) peningkatan mobilisasi sumber daya dalam perlindungan lingkungan hidup dan tujuan pengendalian iklim.

Para menteri dan delegasi menanggapi bahwa dalam situasi pandemi Covid-19 yang masih melanda dunia membuat perekonomian global rapuh sehingga berdampak pada isu lingkungan hidup dan perubahan iklim. Khususnya krisis iklim, penurunan keanekaragaman hayati, serta konflik dan ketegangan geopolitik dunia.

Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan KLHK, yang juga sekaligus Chair EDM Sigit Reliantoro menyambut baik partisipasi para delegasi yang sudah menyampaikan masukan untuk rancangan komunike yang sedang disusun.

Menurut Sigit, selama dua kali pertemuan EDM-CSWG di Yogyakarta dan Jakarta lalu, semua delegasi telah mendiskusikan berbagai isu prioritas untuk mencapai visi dan tujuan yang sama.