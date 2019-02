4 Momen Menarik di Teaser Perdana Frozen 2

jpnn.com - The wait will be over. Sekuel Frozen bakal meluncur ke bioskop November mendatang. Disney sudah merilis teaser trailer pertama Frozen 2 pada Rabu malam (13/2), and we just can't let it go....

Fans Frozen sejagat raya dibuat excited oleh video teaser berdurasi 1 menit 59 detik itu. Elsa (Idina Menzel), Anna (Kristen Bell), Olaf (Josh Gad), dan Kristoff (Jonathan Goff) diperlihatkan bersama dalam teaser tersebut. Tampaknya, mereka melakukan petualangan jauh dari wilayah kerajaan Elsa, Arendelle.

Meski sama sekali tidak memberikan petunjuk soal plot cerita, trailer tersebut memuat beberapa scene yang dramatis dan bikin deg-degan. Terasa sedikit dark, namun memukau. Terutama pada karakter Elsa.

Frozen 2 sangat dinanti karena film pertamanya, Frozen (2013), sukses besar. Frozen mengantongi pendapatan global sebesar USD 1,3 miliar (Rp 18,3 triliun). Juga dinobatkan sebagai film animasi terbaik dalam Oscars 2014. Soundtrack-nya, Let It Go, juga memenangi kategori Best Original Song dalam penghargaan yang sama.

Tapi, fans masih harus sabar sedikit lagi menanti filmnya dirilis pada 22 November mendatang. It's okay, the wait will be worth it. Sembari menunggu, mari kita kulik teaser trailer pertamanya. (comicbook/slashfilm/entertainmentweekly/adn/c25/jan)

ELSA TERJEBAK

Elsa sepertinya terjebak di sebuah pulau terpencil yang gelap. Dia berdiri di bibir pantai. Ombak berdebur sangat keras dan dahsyat. Sepertinya, satu-satunya cara keluar dari situ adalah mengubah air laut menjadi es dengan kekuatannya. Elsa melepas jubah birunya yang cantik itu, lalu mencoba berlari dan menerjang ombak, namun gagal.

Dia melakukannya lagi. Berhasil melewati ombak dan naik ke batu karang besar, lalu "menyulap'' ombak besar di depannya menjadi batu es. Tetapi, es itu terlalu rapuh hingga membuatnya jatuh lagi ke laut dan tergulung ombak. Sepertinya ada masalah serius, tapi tidak ada petunjuk dalam video itu, apa yang sedang dihadapinya.

Sumber : Jawa Pos