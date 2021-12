4 Penghargaan Jadi Bukti Astra Land Beri Pelayanan Berkualitas bagi Konsumen

jpnn.com, JAKARTA - Astra Land Indonesia akan terus melakukan inovasi dengan menghadirkan produk terbaru yang berkualitas bagi konsumen.

Hal itu ditegaskan setelah Astra Land Indonesia meraih empat penghargaan dalam ajang Indonesia Property Awards 2021 yang diselenggarakan Property Guru di Hotel Ritz Carlton Pacific Place, Jakarta beberapa waktu lalu.

Pada ajang bergengsi Indonesia Property Awards yang ke-7 itu, Astra Land membawa pulang empat penghargaan. Dua di antaranya didapatkan oleh Asya.

Astra Land memperoleh penghargaan Winner of Best Lifestyle Developer dan Special Recognition in Sustainable Design & Construction.

Penghargaan kedua diberikan khusus kepada developer yang memberikan komitmen dan perhatian pada sustainable design & construction.

Presiden Direktur Astra Land Indonesia Wibowo Muljono mengatakan penghargaan itu sebagai bentuk apresiasi bagi pengembang properti yang terus berkarya meski di tengah pandemi Covid-19.

“Penghargaan ini menjadi sebuah bukti komitmen Astra Land Indonesia dan Asya dalam memberikan produk dan pelayanan berkualitas bagi konsumen,” ujar Wibowo dalam siaran persnya, Senin (6/12).

Menurut Wibowo, penghargaan tersebut menjadi sebuah manifestasi dari nilai perusahaan yang dirasakan oleh konsumen.