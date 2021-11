5 Bahaya Menderita Tekanan Darah Tinggi pada Tubuh, Nomor 2 Bikin Merinding

jpnn.com, JAKARTA - TEKANAN darah tinggi terjadi karena meningkatnya tekanan darah pada dinding arteri jantung.

Jika tidak segera diobati, hal ini bisa membahayakan beberapa organ tubuh.

Tekanan darah tinggi biasanya diakibatkan karena mengonsumsi makanan berlemak, kurang istirahat, emosi yang tidak terkendali dan lainnya.

Baca Juga: 10 Makanan dan Minuman yang Harus Dihindari Penderita Tekanan Darah Tinggi

Berikut ini beberapa bahaya menderita tekanan darah tinggi pada tubuh, seperti dikutip laman Livestrong.

1. Pengerasan Pembuluh Darah

Kerusakan dimulai dengan pembuluh darah. Tekanan darah yang terus menerus terhadap dinding arteri Anda akan mengikis lapisannya.

Arteri menjadi kurang elastis dan menjadi lebih sulit bagi darah untuk melewatinya.

" Pembuluh darah harus sangat lentur, sehingga bisa berkontraksi dan mengendur sesuai dengan kebutuhan tubuh," kata Michael Blaha, MD, profesor kedokteran dan direktur penelitian klinis di Ciccarone Center for the Prevention of Cardiovascular Disease di Johns Hopkins University di Baltimore.