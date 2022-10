5 Berita Terpopuler: Ada Cara Mudah Melaporkan Honorer Siluman, Jangan Sampai Nasib Guru dan Non-K2 Terlunta-lunta

jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com, hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Kamis (6/10) tentang ada cara mudah melaporkan honorer siluman, pemda diminta tak hanya fokus kepada honorer K2, tetapi juga kepada non-K2 dan guru lulu PG, hingga penetapan tersangka tragedi Kanjuruhan sudah dilakukan oleh Kapolri. Simak selengkapnya!

1. Ada Honorer Siluman di Uji Publik Pendataan Non-ASN? Laporkan di Link Ini, Caranya Mudah

Ada Honorer Siluman di Uji Publik Pendataan Non-ASN? Laporkan di Link Ini, Caranya Mudah. Badan Kepegawaian Negara (BKN) telah mengumumkan hasil pendataan non-ASN tahap pra-finalisasi.

Data tersebut berisi semua daftar honorer by name by address, baik instansi pusat maupun daerah.

Ada Honorer Siluman di Uji Publik Pendataan Non-ASN? Laporkan di Link Ini, Caranya Mudah

2. Pengelola TMII Diminta Segera Bayar Pesangon Buruh