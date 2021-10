5 Fakta Kondisi Terkini Tukul Arwana, Poin Terakhir Mungkin Anda Belum Tahu, Ssst

jpnn.com, JAKARTA - Pembawa acara sekaligus pelawak Tukul Arwana sudah berada di rumah pasca-operasi dan perawatan intensif akibat pendarahan otak.



Kini, Tukul Arwana tengah menjalani proses penyembuhan di rumah.



Meski telah diperbolehkan pulang dari rumah sakit, tetapi pelawak 58 tahun itu masih didampingi oleh perawat dan menjalani fisioterapi.



Berikut fakta-fakta terbaru seputar kondisi kesehatan Tukul Arwana.



1. Check Up



Pembawa acara sekaligus pelawak Tukul Arwana telah menjalani check up rutin di rumah sakit pada Selasa (26/10).



Check up itu dilakukan untuk mengetahui kondisi kesehatan Tukul Arwana pasca-operasi akibat pendarahan otak.



"Beliau langsung dipersilakan pulang karena hasilnya bagus semua, cuma ada tambahan obat-obatan aja, rutin," ujar manajer Tukul Arwana, Rizki Kimon di kawasan Cipete, Jakarta Selatan.



"Hasil paru-parunya, ginjalnya, check up darah, semuanya. Jadi, alhamdulillah semakin membaik ya dari hasil cek laboratorium itu," kata Rizki Kimon.



2. Perkembangan



Tidak hanya bisa bergumam dan memberikan respons lewat gerakan.



Tukul Arwana kini juga sudah bisa mengonsumsi makanannya sendiri.



"Progres baik lainnya adalah beliau sudah bisa mengunyah. Kemarin-kemarin, kan, belum bisa, susah untuk itu," ucap Rizki Kimon.



Meski begitu, pelawak 58 tahun itu masih menggunakan nasogastric tube atau NGT untuk membantu mengonsumsi makanan.



"Masih dibantu dari NGT dari hidung, cuma sudah bisa mengunyah. Ya, kalau kemarin, kan, belum stabil untuk mengunyah," ucap Rizki Kimon.



Namun, dia menuturkan bahwa mantan pembawa acara Bukan Empat Mata itu sudah bisa mengunyah makanan bertekstur lembut dan halus.



"Puding, buah, jus, bubur, trus makanan diet khususnya beliau diberikan setiap hari," tutur Rizki Kimon.



3. Bobot Tubuh



Rizki Kimon membenarkan bahwa bobot tubuh Tukul Arwana turun pasca-operasi dan perawatan intensif.



Akan tetapi, menurutnya, ayah tiga anak itu tak mengalami penurunan berat badan terlalu drastis.



"Kurus pasti, namanya juga pascaoperasi, ya. Teman-teman juga yang pernah operasi pasti kurus kalaupun nanti sembuh, insyallah sehat lagi," kata Rizki Kimon.



4. Belum Bisa Dijenguk



Hingga kini, Tukul Arwana masih belum bisa dijenguk.



Alasannya, pihak keluarga ingin mantan pembawa acara Bukan Empat Mata itu fokus dengan kesembuhannya terlebih dahulu.



"Kami memang belum menerima itu (tamu untuk menjenguk) karena masih mematuhi prokes (protokol kesehatan)," ucap Rizki Kimon.



"Kami juga menghormati yang lain juga, takutnya kalau satu menjenguk, kami kayak pilih-pilih," sambungnya.



5. Perhatian Meggy Diaz



Walau demikian, teman-teman dari kalangan artis tidak henti menanyakan kabar terbaru dari Tukul Arwana semenjak dia dilarikan ke rumah sakit akibat pendarahan otak.



Vega Darwanti, Ramzi, dan Tarzan merupakan beberapa teman Tukul Arwana yang selalu menanyakan kondisi pria itu secara intens.



Namun, selain ketiga selebritas itu ada pula Meggy Diaz yang menaruh perhatian terhadap pembawa acara One Man Show itu.



"Mbak Meggy pasti menanyakan ke saya by phone," kata Rizki Kimon.



"Jadi, bagaimana keadaan Mas Tukul ya pasti saya jawab seadaanya, beliau seperti ini, ya seperti yang saya sampaikan ke teman-teman (media)," sambungnya.



Meski tak menghubungi pihak Tukul Arwana setiap hari untuk mengetahui kabar terbaru ayah tiga anak itu. Namun, Meggy Diaz merupakan salah satu teman selebritas yang rajin menanyakan perkembangan kesehatan pelawak 58 tahun itu.



"Mbak Meggy pasti, semuanya pasti punya niat atau kepengin jenguk Mas Tukul," kata Rizki Kimon.



"Cuman sekali lagi kami minta maaf karena belum bisa menerima tamu dulu biar Mas Tukul fokus dulu untuk kesembuhannya," tambahnya.



Tukul Arwana sebelumnya dilarikan ke rumah sakit pada Rabu (22/9) sore dan menjalani operasi malam harinya.



Berdasarkan keterangan dokter, ayah Ega Prayudi itu mengalami hipertensi saat dibawa ke rumah sakit.



"Saat kami terima pasien dalam kondisi hipertensi. Terdeteksi sekitar 200-an tensinya," ujar dokter Sardiana Salam melalui konferensi pers virtual, Senin (27/9).



"Pada saat kami lakukan pemeriksaan secara lengkap, terjadi pendarahan luas. Kemungkinan besar itu adalah suatu respons pendarahan yang spontan karena hipertensi," tambahnya.



Tukul Arwana diperbolehkan pulang ke rumah pada Sabtu (16/10). (mcr7/jpnn)



