5 Film Pemenang Fesbul 2023 Diputar di Clermont-Ferrand Film Festival

jpnn.com - JAKARTA - Sebanyak lima film terbaik pemenang Festival Film Bulanan (Fesbul) 2023 diputar di ajang Clermont-Ferrand Film Festival.

Yakni, 'Pepadu', 'Basri & Salma in A Never Ending Comedy', 'Sailum: Song of The Rustling Leaves', 'Romansa di Balik Pagar Akal', dan 'Facticity'.

Semua film ini disambut dengan antusias oleh penonton. Film 'Basri & Salma in A Never Ending Comedy' pun masuk ke dalam kompetisi resmi Clermont, menandai prestasi luar biasa bagi film ini dan juga bagi Fesbul.

Para pemenang Fesbul 2023 juga menghadiri film market yang digelar di Prancis pada 2-13 Februari.

Penyelenggaraan program yang didukung oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI ini merupakan salah bentuk apresiasi dari Fesbul kepada para pemenang.

Clermont-Ferrand Film Festival 2024 mengumpulkan sekitar 116 ribu pengunjung dari berbagai belahan dunia.

Para pengunjung berasal dari beragam latar belakang, termasuk sineas, distributor film, perwakilan festival-festival film dan penikmat film.

Selain menikmati beragam film pendek yang ditampilkan para pengunjung juga menjalin koneksi dan peluang kerja sama di perfilman internasional.