5 Gim Online Baru Dirilis Tahun Ini, Nomor 2 Paling Dinantikan Para gamer

jpnn.com, JAKARTA - Pencinta gim online menantikan gim online terbaru yang akan dirilis pada 2023.

Tahun ini diketahui banyak gim baru yang akan dirilis dan wajib dicoba para gamer.

Berikut 5 gim online yang akan dirilis tahun ini:

1. Nubi Go

Gim online ini menghadirkan petualangan seru memburu monster dan mencari hadiah. Ada dua versi gim ini, yakni Nubi Go AR dan Nubi Go Non AR.

Dalam gim ini, para gamer bisa menemukan monster dan hadiah melalui kamera perangkat atau dengan menggunakan background yang disediakan.

Koleksi monster yang didapat bisa dilatih dan diikutkan dalam turnamen di dalam game.

2. Battlefield: Mobile

Gim dengan tema FPS ini sudah ditunggu-tunggu para gamer. Dalam tahap beta test, gim ini sudah makin siap dan menjanjikan gameplay yang dinamis dengan fitur yang beragam.

Para pencinta game FPS harus menunggu dengan sabar untuk versi rilis resminya.