5 Manfaat Rutin Mengonsumsi Makanan Pedas, Nomor 4 Bikin Kaget

jpnn.com, JAKARTA - ADA beberapa orang yang tidak menyukai makanan pedas sama sekali, tetapi banyak juga yang menyukai mengonsumsi makanan pedas.

Mengonsumsi makanan pedas bisa membantu menghilangkan rasa kantuk dan juga mengeluarkan keringat tubuh.

Untungnya bagi orang yang menyukai rempah-rempah dan bukan hanya bumbu pedas dari capsaicin yang ditemukan dalam cabai, sains mendukung Anda.

Rempah-rempah seperti kayu manis, kunyit, bawang putih, jahe, dan jintan serta cabai, memiliki banyak manfaat kesehatan.

Berikut ini manfaat sehat rutin mengonsumsi makanan pedas, seperti dikutip laman Healthline.

1. Makanan pedas bisa membuat umur Anda panjang

Makan makanan pedas enam atau tujuh hari seminggu bahkan hanya sekali sehari menurunkan tingkat kematian sebesar 14 persen, menurut sebuah studi besar tahun 2015 oleh Harvard and China National Center for Disease Control and Prevention.

2. Mempercepat metabolisme Anda