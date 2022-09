5 Manfaat Suplemen Vitamin C, Nomor 1 Luar Biasa

jpnn.com, JAKARTA - VITAMIN C telah lama terkenal akan manfaat sehatnya yang luar biasa.

Vitamin C sangat baik untuk menjaga kesehatan dan kecantikan kulit wanita.

Vitamin C ditemukan di beberapa buah dan sayuran, tetapi juga bisa diakses sebagai suplemen.

Suplemen vitamin C, menurut penelitian, termasuk vitamin C dalam bentuk asam askorbat, yang memiliki kelarutan yang mirip dengan vitamin C yang ditemukan secara alami dalam makanan.

Wanita harus mendapatkan 75 miligram (mg) vitamin C setiap hari, sedangkan pria harus mendapatkan 90 miligram (mg) setiap hari.

Berikut beberapa manfaat suplemen vitamin C, seperti dikutip laman Pulse.ng.

Baca Juga: Tingkatkan Stamina yang Menurun dengan 3 Suplemen Ini

https://www.pulse.ng/lifestyle/beauty-health/5-benefits-of-vitamin-c-supplements/

1. Mengurangi risiko penyakit jantung

Berbagai faktor risiko, seperti usia, merokok, makanan, dan riwayat keluarga, berkontribusi terhadap penyakit jantung.