52 Menit, Ahsan / Hendra Tembus Final New Zealand Open 2019

jpnn.com, AUCKLAND - Ganda putra peringkat empat dunia Mohammad Ahsan / Hendra Setiawan mulus ke final New Zealand Open 2019. Duo Merah Putih itu memastikan tiket laga puncak setelah menyingkirkan ranking 15 dunia asal Malaysia Goh V Shem / Tan Wee Kiong.

Dalam pertandingan di Evant Finda Stadium, Auckland, Sabtu (4/5) siang WIB Ahsan / Hendra menang 21-19, 18-21, 21-14 dalam durasi 52 menit (statistik BWF). Ini merupakan kemenangan keenam Ahsan / Hendra dari Goh / Tan dalam tujuh pertemuan.

Di final besok, Ahsan / Hendra akan berhadapan dengan Hiroyuki Endo / Yuta Watanabe yang lolos ke final usai menyingkirkan sesama Jepang Takeshi Kamura / Keigo Sonoda 21-12, 23-21.

Pure offensive power ???????? by Ahsan/Setiawan to clinch the first game of the match ???? #HSBCBWFbadminton #HSBCRaceToGuangzhou pic.twitter.com/nHYDZx0Xaz — BWF (@bwfmedia) May 4, 2019