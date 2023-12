573 UMK Pertamina Berhasil Naik Kelas di Program Academy 2023

jpnn.com, JAKARTA - Sebanyak 573 dari 820 UMK lulus dan naik kelas dalam virtual graduation day UMK Academy pada Rabu (13/12).

Hal ini menandai kesuksesan program yang memberikan pendampingan intensif selama lima bulan.

Adapun keempat kelas, yaitu Go Modern (178 UMK), Go Digital (240 UMK), Go Online (91 UMK), dan Go Global (64 UMK), turut meraih prestasi.

Selain itu, UMK Academy 2023 memilih UMK Champion dan Runner-Up di setiap kelas, berhadiah hibah peralatan penunjang produksi masing-masing senilai Rp30 juta untuk champion dan Rp20 juta untuk posisi runner up.

Penilaian peserta berdasarkan parameter kelas masing-masing: Go Modern (optimalisasi mesin), Go Digital (manfaatkan sosial media, aplikasi digital, dan cash solution), Go Online (maksimalkan e-commerce), dan Go Global (perluasan pasar, produksi, dan omset).

VP CSR & SMEPP Management Pertamina, Fajriyah Usman, mengucapkan selamat kepada 573 UMK yang telah lulus dan naik kelas, jumlah tersebut mengalami pengingkatan dari kelulusan tahun sebelumnya dengan kelulusan 511 UMK.

“Melalui program UMK Academy, Pertamina terus meningkatkan keterampilan para pelaku usaha, yang mencakup aspek produksi hingga manajerial, sehingga seluruh pelatihan dapat mengubah mindset mereka untuk terus berkembang,” ujarnya.

Menurutnya, UMK Academy menyadari pentingnya keberlanjutan dalam sektor ekonomi kreatif, dengan menempatkan penekanan besar pada pengembangan produk yang mengutamakan keberlanjutan lingkungan.