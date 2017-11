6 Varian Baru Mercedes-Benz nan Megah

jpnn.com, JAKARTA - Mercedes-Benz meluncurkan enam varian terbarunya yang terdiri dari lima sport utility vehicle (SUV) teranyar.

Yakni, Mercedes-Benz GLA 200 AMG, New GLC 200, New GLE 250 d, New GLE 400 AMG Line, dan GLS 400 AMG Line. Satu varian lainnya adalah S Class 450 L.

Presiden Direktur Mercedes-Benz Distribution Indonesia (MBDI) Roelof Lamberts mengatakan, peluncuran SUV terbaru itu merupakan bagian dari rencana manajemen menambah daftar portofolio kendaraan di Indonesia.

''Kami ingin menunjukkan komitmen sebagai penyedia kendaraan premium di segmen paling luas di Indonesia,'' ujar Roelof beberapa waktu lau.

Dia menambahkan, pihaknya hanya menyediakan varian GLA 200 AMG dalam jumlah terbatas, yakni 50 unit.

Roelof mengklaim New GLC 200 lebih eksklusif dengan mesin empat silinder 2.0L yang dapat mengalirkan tenaga 184 hp ke roda belakang.

Moda dynamic select untuk drivetrain dan pengemudi dikombinasikan dengan transmisi otomatis sembilan kecepatan 9G-TRONIC.

Di sisi eksterior hadir velg 18 inci 5-spoke dan paket off-road dilengkapi papan aluminium yang membuat tampilan GLC 200 Exclusive lebih menarik.