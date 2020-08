64 Tim Siap Bersaing di Kompetisi E-sport IGC 2020

jpnn.com, JAKARTA - Ajang kompetisi e-sport Indonesia Games Championship (IGC) 2020 yang digelar Telkomsel dengan Garena, kini tengah memasuki babak penyisihan (playoff) dengan menyisahkan 64 tim.

Babak penyisihan tersebut akan digelar secara online mulai hari ini Senin (24/8) hingga Rabu (26/8) untuk memperebutkan tiket ke grand final IGC 2020.

Direktur Utama Telkomsel Setyanto Hantoro mengatakan, pihaknya berharap seluruh tim dapat memberikan kemampuan terbaik saat bertanding dan tetap menjujung tinggi nilai sportivitas.

"Semoga IGC 2020 ini menjadi wadah yang tidak hanya bermanfaat untuk mengembangkan kemampuan tim esport di Indonesia, tetapi juga memperkuat komunitas penggiat esport di tanah air,” kata Setyanto dalam konferensi press melalui video virtual, Senin (24/8).

Setyanto menambahkan, kompetisi IGC 2020 ini mendapatkan respons yang baik dari pemain kaum hawa dengan berpartisipasinya lebih dari 1.200 peserta perempuan yang terbagi ke dalam lebih dari 300 tim.

Secara keseluruhan, peserta IGC 2020 berasal dari 457 kabupaten atau kota di Indonesia mulai dari Pulau Jawa, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, Nusa Tenggara, dan Maluku.

Tidak hanya itu, IGC 2020 juga diikuti peserta dari Malaysia, Singapura dan Filipina.

IGC 2020 sendiri mempertandingkan empat judul game, yaitu Free Fire, Call of Duty Mobile, Arena of Valor, dan League of Legends.