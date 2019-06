68 Menit! Jojo Tundukkan Ginting di Final Australian Open 2019

jpnn.com, SYDNEY - Jonatan Christie keluar sebagai pemenang all Indonesian final nomor tunggal putra Australian Open 2019.

Dalam laga final di Quaycentre Sydney, Minggu (9/6) siang WIB, Jojo, panggilan Jonatan, menang atas Anthony Sinisuka Ginting.

Two games are not enough to close the match ????????????



catch it live on https://t.co/Hltm3xVRfv #HSBCBWFbadminton #HSBCRaceToGuangzhou pic.twitter.com/mJN8L30kb6 — BWF (@bwfmedia) June 9, 2019