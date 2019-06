Sadis! Chen Yufei Sikat Nozomi Okuhara di Final Australian Open 2019

jpnn.com, SYDNEY - Chen Yufei tampil perkasa dalam final Australian Open 2019 di Quaycentre, Minggu (9/6) siang WIB.

Tunggal putri asal Tiongkok ranking dua dunia itu menang mudah dari pemain Jepang Nozomi Okuhara 21-15, 21-3.

Chen tak menemui kesulitan meredam usaha Nozomi. Di game kedua, Chen bahkan tidak terlalu berkeringat meladeni putri Negeri Sakura peringkat tiga dunia itu.

Chinese sensation ???????? Chen Yufei outplayed ???????? Nozomi Okuhara proving her place as new queen of women's badminton#HSBCBWFbadminton #HSBCRaceToGuangzhou pic.twitter.com/9VSrhV6YYQ — BWF (@bwfmedia) June 9, 2019