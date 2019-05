7 Penyakit ini Bisa Dideteksi Lewat Bau Mulut

Bau mulut. Foto: Istock

jpnn.com - Cara paling lazim untuk mendeteksi adanya penyakit adalah dengan mengenali gejala dan keluhan yang terjadi, seperti nyeri, bengkak, pusing dan lainnya.

Namun para pakar kesehatan dari the Smell & Taste Research and Treatment Foundation in Chicago, AS, memiliki cara yang unik dan berbeda untuk mendeteksi kehadiran penyakit. Yaitu, dari mengirup bau yang keluar dari tubuh maupun mulut pasien.

Menurut penjelasan dr. Ellen Theodora kepada KlikDokter, beberapa jenis penyakit bisa dideteksi dari tubuh penderita lewat bau badan, bau urine, dan bau kotoran saat buang air besar.

Berikut ini beberapa jenis penyakit yang bisa dideteksi lewat bau:

1. Preeklampsia

Tekanan darah tinggi yang berhubungan dengan kehamilan disebut dengan preeklampsia. Ini adalah tanda peringatan dini eklampsia yang mematikan, dan butuh dideteksi lebih awal agar bisa segera diberikan penanganan.

Sebuah penelitian dalam Advanced Material Science edisi 2016 menunjukkan bahwa para peneliti dapat mendeteksi preeklampsia dengan akurasi 84% berdasarkan napas ibu hamil. Dikatakan bahwa napas ibu yang sedang mengandung memiliki penanda unik yang dapat mengungkapkan banyak hal tentang kesehatan, termasuk preeklampsia.

2. Kanker paru-paru