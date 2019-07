7 Wakil Indonesia Berjaya di Hari Pertama Japan Open 2019

jpnn.com, TOKYO - Indonesia mengirim tujuh wakilnya ke 16 Besar Japan Open 2019 (super 750). Jumlah tersebut bisa bertambah, lantaran enam delegasi Merah Putih lainnya baru melakoni babak pertama di hari kedua, Rabu (24/7) besok.

Tujuh wakil Indonesia yang memastikan tiket 16 Besar di hari pertama, Selasa (23/7) ini ialah Hafiz Faizal / Gloria Emanuele Widjaja, Anthony Sinisuka Ginting, Greysia Polii / Apriyani Rahayu, Praveen Jordan / Melati Daeva Oktavianti, Tommy Sugiarto, Gregoria Mariska Tunjung dan Fajar Alfian / Muhammad Rian Ardianto.

Satu di antara mereka; Gregoria mengaku senang bisa memenangi babak pertama. Gregoria akan berhadapan dengan Tai Tzu Ying (Taiwan) di 16 Besar, Kamis (25/7). "Saya memang mau dapat hasil bagus (di babak pertama), karena di babak kedua ada peluang ketemu Tai Tzu Ying. Mau memberikan perlawanan dan tampil semaksimal mungkin," katanya sebelum mengetahui hasil pertandingan Tzu Ying.

"Di Piala Sudirman kemarin, dia (Tzu Ying) fokusnya satu demi satu poin. Pukulan-pukulan dia bagus, tapi dia tidak takut bermain reli dan mau mengatur, enggak buru-buru. Ini yang patut ditiru dari dia, pembawaan dia di lapangan kalem, tetapi mematikan," sebut Gregoria.

Sementara enam wakil Indonesia yang akan mengayun raket di babak pertama besok ialah Fitriani, Rinov Rivaldy / Pitha Haningtyas Mentari, Jonatan Christie, Wahyu Nayaka / Ade Yusuf, Mohammad Ahsan / Hendra Setiawan, Marcus Fernaldi / Kevin Sanjaya. (adk/jpnn)

Hasil wakil Indonesia di babak pertama hari I Japan Open 2019 (Selasa, 23/7)

Yulfira Barkah / Jauza Fadhila Sugiarto vs Mayu Matsumoto / Wakana Nagahara (Jepang) 11-21, 18-21

Hafiz Faizal / Gloria Emanuell Widjaja vs Goh Soon Huat / Lai Shevon Jemie (Malaysia) 21-19, 21-18

Anthony Sinisuka Ginting vs Lu Guang Zu (Tiongkok) 22-20, 21-16

Greysia Polii / Apriyani Rahayu vs Selena Piek / Cheryl Seinen (Belanda) 21-14, 21-13

Praveen Jordan / Melati Daeva Oktavianti vs Yuki Kaneko / Misaki Matsutomo (Jepang) 21-15, 19-21, 21-10

Tontowi Ahmad / Winny Oktavina Kandow vs Thom Gicquel / Delphine Delrue (Prancis) 15-21, 13-21

Tommy Sugiarto vs Brice Leverdez (Prancis) 26-24, 21-6

Gregoria Mariska Tunjung vs Line Hojmark Kjaersfeldt (Denmark) 21-15, 21-17

Fajar Alfian / Muhammad Rian Ardianto vs Lu CHing Yao / Yang Po Han (Taiwan) 21-10, 21-13

Della Destiara Haris / Rizki Amelia Pradipta vs Du Yue / Li Yin Hui (Tiongkok) 18-21, 21-15, 20-22

Berry Angriawan / Hardianto vs Bodin Isara / Maneepong Jongjit (Thailand) 21-17, 19-21, 13-21

Jadwal wakil Indonesia di babak pertama hari II Japan Open 2019 (Rabu, 24/7)

Fitriani vs Chen Yufei (Tiongkok)

Rinov Rivaldy / Pitha Haningtyas Mentari vs Mathias Christiansen / Alexandra Boje (Denmark)

Jonatan Christie vs Suppanyu Avihingsanon (Thailand)

Wahyu Nayaka / Ade Yusuf vs Goh V Shem / Tan Wee Kiong (Malaysia)

Mohammad Ahsan / Hendra Setiawan vs Mark Lamsfuss / Marvin Seidel (Jerman)

Marcus Fernaldi / Kevin Sanjaya vs He Jiting / Tan Qiang (Tiongkok)