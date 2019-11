731 Bank dan Puluhan SPBU Dibakar Demonstran di Iran

jpnn.com, TEHRAN - Kerusuhan di Iran baru-baru ini meninggalkan banyak kerusakan. Sekitar 731 bank serta 140 kantor pemerintah dibakar massa yang turun ke jalan untuk memprotes kenaikan harga BBM.

Menurut Menteri Dalam Negeri Abdolreza Rahmani Fazli, lebih dari 50 bangunan milik aparat keamanan dan sekitar 70 SPBU juga dibakar. Tidak ada penjelasan rinci mengenai klaim-klaim ini.

Dalam keterangan pers yang dipublikasi kantor berita IRNA, Rabu (27/11), Rahmani juga menyebutkan bahwa 200 ribu orang terlibat dalam kerusuhan yang meletus sejak 15 November tersebut.

Sebelumnya, Amnesti Internasional menyatakan bahwa sedikitnya 143 pengunjuk rasa tewas dalam aksi tersebut. Selain itu, ribuan orang telah ditangkap aparat dan kini tidak jelas nasibnya.

Center for Human Rights in Iran, kelompok advokasi yang berbasis di New York melaporkan jumlah warga yang ditangkap kemungkinan mencapai 4 ribu.

Namun, Tehran mengklaim jumlah korban tewas, termasuk dari aparat keamanan, hanya segelintir dan lebih dari seribu orang sudah ditangkap. (ant/dil/jpnn)