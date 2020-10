78 Perusahaan Raih Indonesia Best Insurance Award 2020

jpnn.com, JAKARTA - Warta Ekonomi menggelar Indonesia Best Insurance Award 2020 untuk mengapresiasi kinerja industri asuransi nasional dengan capaian yang telah diraihnya hingga saat ini.

Dengan mengambil tema Toward Resiliency, Sustainability and Continuity of The Insurance Sector, pihaknyan ingin turut berkontribusi terhadap geliat industri asuransi di tengah tekanan pandemi.

"Kami berharap para pelaku industri asuransi senantiasa gigih dan tidak patah arang dalam mendongkrak kinerja dan selalu berinovasi, untuk secara keseluruhan bersama-sama menjaga perekonomian nasional agar tetap bisa berjalan dengan baik,” ujar Chief Executive Officer (CEO) sekaligus Chief Editor Warta Ekonomi, Muhamad Ihsan dalam sambutannya secara virtual, Selasa (27/10).

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) Hastanto Sri Margi Widodo, menyambut baik inisiatif dari Warta Ekonomi untuk turut mendukung kinerja industri asuransi nasional dalam bertahan menghadapi pandemi.

"Sebagaimana kita tahu, masih ada sebagian masyarakat kita masih melihat (perusahaan) asuransi dengan kurang baik karena masih minimnya pengetahuan tentang cara kerja industri (asuransi) ini. Semoga ke depan kita semakin bisa bersama-sama memperbaiki pandangan-pandangan yang kurang baik ini agar masyarakat semakin paham industri asuransi juga turut berkontribusi dan merupakan bagian tak terpisahkan dari geliat perekonomian nasional,” ujar Hastanto.

Tercatat ada sebanyak 78 perusahaan yang meraih Indonesia Best Insurance Award 2020.

"Semoga dengan dukungan dari seluruh pihak seperti ini, industri asuransi nasional dan juga perekonomian nasional bisa segera membaik, pulih, dan kembali tumbuh maksimal seperti sedia kala sebagaimana sebelum adanya pandemi," harapnya.(chi/jpnn)