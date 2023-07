8 Besar VNL 2023 Putra: Masih Ada Misteri Besar

jpnn.com - GDANSK - Delapan tim terbaik pada penyisihan Volleyball Nations League atau VNL 2023 putra bakal melakoni The Finals atau putaran final di Gdansk, Polandia pada Rabu (19/7) hingga Minggu (23/7).

Fase gugur pertama alias perempat final akan mempertemukan Amerika Serikat vs Prancis, Italia vs Argentina, Jepang vs Slovenia, dan Polandia vs Brasil.

Empat partai yang dijamin bakal panas, lantaran seluruh tim harus menang atau pulang.

Masih ada juara bertahan VNL Prancis, juara dunia 2022 Italia, dan peringkat satu dunia Polandia yang juga tuan rumah.



Bagan putaran final VNL 2023 putra. Grafis: Volleyball World

Amerika Serikat

Runner-up VNL tahun lalu ini menjadi juara fase penyisihan, menggusur Jepang di pertandingan terakhir

AS hanya kalah dua kali selama penyisihan, yakni takluk dari Brasil dan Argentina.