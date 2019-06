8 Penari Wanita Memukau Peserta MSDE Dari Mancanegara

jpnn.com, JAKARTA - Tari Gebyar Jakarta memukau peserta Marime Security Dekstop Exercise (MSDE) Law Of The Sea Course yang hadir saat acara Jamuan Makan Malam Welcome Dinner di sebuah Hotel di Harmoni, Jakarta Pusat, kemarin.

Tarian khas Betawi Gebyar Jakarta ditampilkan oleh delapan penari wanita dari Sanggar Tari Samasta Abra memukau para delegasi Coast Guard negara sahabat termasuk Commander Maritime Border Command (MBC) Australia Rear Admiral Lee Goddard.

Acara jamuan makan malam dihadiri oleh pejabat Bakamla yakni Plh Direktur Kerja Sama Kolonel Bakamla Salim, Kasubdit Kerja Sama Luar Negeri Kolonel Bakamla Satya Pratama, Kasubdit Penyelenggaraan Operasi Udara Maritim Kolonel Bakamla Joko Triwibowo, Kasubdit Perencanaan Latihan Kolonel Bakamla Irwan Shobirin serta para delegasi Coast Guard negara sahabat.

Pada kesempatan tersebut, Commander Maritime Border Command (MBC) Australia Rear Admiral Lee Goddard, mengucapkan rasa terima kasih kepada Kepala Bakamla Laksamana Madya Bakamla A. Taufiq R, dan Indonesia sebagai tuan rumah beserta para peserta dari negara-negara lainnya.

Goddard juga menyampaikan beberapa hal strategis tentang penyelenggaraan MSDE ke-9 tahun 2019, antara lain sebagai salah satu forum diskusi dalam upaya menanggulangi tindak kejahatan di perian kawasan.

Australia dalam hal ini Australian Border Force (ABF) sangat perlu bekerja sama dengan Coast Guard negara-negara di kawasan, dalam upaya menjaga keamanan dan perairan lautnya. Selain itu Rear Admiral Lee Goddard mengajak para delegasi Coast Guard untuk lebih meningkatkan hubungan dan kerja sama dalam upaya menjaga keamanan perairan laut kawasan.

Pejabat tinggi ABF itu juga menyampaikan rencana tahun 2020, ABF akan menjadi tuan rumah acara Heads of Asian Coast Guard Agencies (HACGAM), yang rencananya akan di gelar di Kota Darwin, Australia.