8 Tunggal Putra yang Masih Bertahan di Singapore Open 2019, Jojo Vs Axelsen

jpnn.com, SINGAPORE - Indonesia menempatkan dua tunggal putra di perempat final Singapore Open 2019. Mereka ialah Anthony Sinisuka Ginting dan Jonatan Christie.

Ginting lolos ke perempat final usai mengalahkan wakil Jepang Kenta Nishimoto di 16 Besar.

Sementara Jojo (panggilan Jonatan) masuk 8 Besar setelah mengalahkan pemain Malaysia Lee Zii Jia 21-13, 21-12.

Di perempat final besok, Jojo harus ketemu Viktor Axelsen, pemain yang dia singkirkan di perempat final Malaysia Open 2019 pekan lalu.

Selain Ginting, Jojo dan Axelsen, lima tunggal putra lain diisi Kento Momota, Kidambi Srikanth, Chen Long, Sameer Verma dan juara bertahan Chou Tien Chen. (adk/jpnn)

Perempat final Singapore Open 2019:

1. Kento Momota (Jepang) vs Kidambi Srikanth (India)

2. Viktor Axelsen (Denmark) vs Jonatan Christie (Indonesia)

3. Anthony Sinisuka Ginting (Indonesia) vs Chen Long (Tiongkok)

4. Sameer Verma (India) vs Chou Tien Chen (Taiwan)

Semifinal: 1 vs 2, 3 vs 4