Setelah 9 Bulan Menepi, Virgil Van Dijk Siap Comeback di Minggu Ini

jpnn.com, LIVERPOOL - Bek andalan Liverpool Virgil Van Dijk tampaknya akan kembali beraksi bersama The Reds di minggu ini setelah sembilan bulan absen karena cedera lutut serius yang dideritanya.

Kapten timnas Belanda itu mengalami cedera akibat bertabrakan dengan kiper Everton Jordan Pickford dalam derby Merseyside Oktober 2020.

Van Dijk absen dalam tiga pertandingan internal Liverpool yang berlangsung di Austria, tapi diprediksi bakal ambil bagian saat laga uji coba melawan Herta Berlin pada Kamis (29/5).

Pelatih Liverpool Juergon Klopp mengaku senang dengan perkembangan yang ditunjukan bek berusia 30 tahun itu, meski belum pasti akan langsung menurunkannya atau tidak.

???????????? news from the boss on @VirgilvDijk ???? — Liverpool FC (@LFC) July 26, 2021