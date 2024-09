9 Musisi Hip-hop Terlibat dalam Album Microphone Checka Volume 1

jpnn.com, JAKARTA - Lewat sublabel Floor Inc yang berfokus di genre urban, electronic, dan hip-hop, Sony Music Entertainment Indonesia kembali menghadirkan karya dari para musisi bertalenta.

Kali ini, Floor Inc berkolaborasi dengan label EVERYDAYINDO dan USS Networks siap merilis sebuah album hip-hop berjudul Microphone Checka Volume #1.

Album tersebut berisi sembilan track dari sembilan musisi yang masing-masing memiliki kekuatan dan warna musik tersendiri.

Para musisi yang terlibat yakni AB Mukacino 'I'm Not Playing', FALLEN’T 'It's Story', Emirgency 'Bacotan Anak Selatan', By A Febby 'Microphone', Tacticalopsm 'Timur Jakarta', Styphth 'Hard Mode', Almamosca 'Oh Marsinah', Wiarthajaya 'My Shot', dan Ongker 'Feel the Vibe'.

Head A&R dari label Floor Inc, Wisnu Wicaksana atau yang akrab disapa Oeboer, mengungkapkan bahwa sublabel Floor Inc menyambut baik kolaborasi pertama dengan EVERYDAYINDO dan USS Networks ini.

Menurutnya, Microphone Checka Volume #1 sebagai langkah yang relevan dari Sony Music Entertainment Indonesia dalam rangka membantu para musisi hip-hop lokal untuk tumbuh dan memperluas musiknya.

"Selain mengalami perkembangan pesat, banyak bermunculan talenta baru di kancah hip-hop lokal yang tersebar di seluruh area Indonesia. Hal ini menandakan bahwa genre ini berkembang dan Floor Inc sebagai label yang fokus ke area itu ingin membantu mereka dan menjadi wadah agar para musisi ini bisa terus berkarya," kata Oeboer, Selasa (24/9).

Fauzan Lubis, atau lebih dikenal dengan nama Ojan Sisitipsi, dari EVERYDAYINDO mengatakan, ide pembuatan album tersebut tercetus atas gagasan Rulionzzo (Boyz Got No Brain) yang merupakan salah satu pengisi album kompilasi hip-hop tahun 90-an.