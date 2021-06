Absen 8 Bulan, Taeyeon SNSD Umumkan Akan Kembali ke Industri Musik

jpnn.com, JAKARTA - Personel Girls Generation atau SNSD, Taeyeon akan kembali ke industri musik Korea Selatan pada Juli 2021.

Dia dikabarkan akan comeback untuk kegiatan solonya sebagai penyanyi bulan depan.

Kabar itu telah dikonfirmasi oleh salah satu sumber dari SM Entertainment, agensi tempatnya bernaung.

“Taeyeon akan merilis lagu baru di bulan Juli, mohon dukungannya,” katanya seperti dikutip dari Soompi, Rabu (16/6).

Proyek solo itu menandai delapan bulan Taeyeon absen di industri musik Korea.

Dia terakhir mengeluarkan mini album bertajuk What Do I Call You pada Desember 2020.

Selain menyiapkan comeback sebagai penyanyi, Taeyeon juga aktif dalam acara ragam di kanal tvN bertajuk Amazing Saturday.

Dalam program televisi itu, dia berperan sebagai anggota tetap bersama dengan Park Na Rae, Shin Dong Yup, Kim Dong Hyun, dan Moon Se Yoon.(antara/jpnn)